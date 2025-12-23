Андриевский о 4:2: «Думаете, “Салават” наиграл на эти две шайбы? “Амур” выстоял в пятиминутном удалении, переломил ход матча и победил»

— Мы неплохо начали игру, владели инициативой. Получили два нелогичных гола и чуть опустили руки. Но во втором периоде парни молодцы, проявили характер. Ключевым считаю, что выстояли в пятиминутном удалении. Сумели найти в себе силы, переломили ход матча и победили.
— А что происходило с «Амуром» в начале встречи?
— А вы были на игре? Вы думаете, что «Салават Юлаев» наиграл на эти две шайбы? Ну, хорошо. Оставлю это без комментариев.
— Когда в состав вернется Алекс Бродхерст?
— Где‑то подхватил инфекцию. Катается где‑то третий день. Вернется, дай бог, к «Барысу».
— Как же вам удалось сделать камбэк со счета 0:2?
— Это пятиминутное удаление дало нам дополнительные силы. Понятно, что мы при счете 0:2 пытались отыграться. И в зоне их были, и броски делали. Но не было опасных моментов. А после удаления как раз перевернулась игра, ребята почувствовали в себе дополнительные силы и пошли вперед. И гол этот за секунду до перерыва добавил положительных эмоций, — сказал Андриевский.