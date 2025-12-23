Ричмонд
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
24.12
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Андриевский о 4:2: «Думаете, “Салават” наиграл на эти две шайбы? “Амур” выстоял в пятиминутном удалении, переломил ход матча и победил»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о волевой победе над «Салаватом Юлаевым» (4:2). Хабаровчане уступали 0:2 после первого периода.

Источник: Спортс"

— Мы неплохо начали игру, владели инициативой. Получили два нелогичных гола и чуть опустили руки. Но во втором периоде парни молодцы, проявили характер. Ключевым считаю, что выстояли в пятиминутном удалении. Сумели найти в себе силы, переломили ход матча и победили.

— А что происходило с «Амуром» в начале встречи?

— А вы были на игре? Вы думаете, что «Салават Юлаев» наиграл на эти две шайбы? Ну, хорошо. Оставлю это без комментариев.

— Когда в состав вернется Алекс Бродхерст?

— Где‑то подхватил инфекцию. Катается где‑то третий день. Вернется, дай бог, к «Барысу».

— Как же вам удалось сделать камбэк со счета 0:2?

— Это пятиминутное удаление дало нам дополнительные силы. Понятно, что мы при счете 0:2 пытались отыграться. И в зоне их были, и броски делали. Но не было опасных моментов. А после удаления как раз перевернулась игра, ребята почувствовали в себе дополнительные силы и пошли вперед. И гол этот за секунду до перерыва добавил положительных эмоций, — сказал Андриевский.