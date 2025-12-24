Ричмонд
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
П1
1.44
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
Федоров про 9 матчей Овечкина без голов: «Беспокойства нет, наверняка идут какие-то процессы. У Александра и в прошлом году были игры, в которых не удавалось забить»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров поделился мнением о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ. 40-летний капитан «Вашингтона» не забил в девяти играх регулярного чемпионата подряд.

Источник: Спортс"

«Беспокойства нет. Наверняка идут какие-то процессы, они сложные и нелегкие. Думаю, у Александра и в прошлом году были игры, в которых ему не удавалось забить», — сказал Федоров.

В текущем сезоне на счету Овечкина 31 (14+17) очко за 37 матчей при полезности «плюс 3».

Карбери после 3:7 от «Рейнджерс»: «У “Вашингтона” небольшой спад. Январь — отличная возможность показать, что мы можем бороться за Кубок Стэнли».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше