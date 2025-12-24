Федоров про 9 матчей Овечкина без голов: «Беспокойства нет, наверняка идут какие-то процессы. У Александра и в прошлом году были игры, в которых не удавалось забить»

«Беспокойства нет. Наверняка идут какие-то процессы, они сложные и нелегкие. Думаю, у Александра и в прошлом году были игры, в которых ему не удавалось забить», — сказал Федоров.
В текущем сезоне на счету Овечкина 31 (14+17) очко за 37 матчей при полезности «плюс 3».
Карбери после 3:7 от «Рейнджерс»: «У “Вашингтона” небольшой спад. Январь — отличная возможность показать, что мы можем бороться за Кубок Стэнли».
