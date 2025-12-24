Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
25.12
Салават Юлаев
:
Амур
П1
1.90
X
4.24
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2

Путин вручил Касатонову и Мышкину ордена «За заслуги перед Отечеством». Захарова, Соловьев, Михалков, Антонов и Мацуев тоже получили награды

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, генеральному директору Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Алексею Касатонову.

Источник: Спортс"

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Касатонов удостоился награды за большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области образования, здравоохранения, отечественной культуры и спорта, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Путин также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД Марии Захаровой. Кинорежиссер Никита Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Музыкант Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, телеведущий Владимир Соловьев — III степени, музыкант Денис Мацуев и олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин — IV степени.