Ларионов о СКА: «Хочется, чтобы технические возможности игроков, импровизация была на уровень выше. Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим — чемпионами. Вторых не помнят»

После 36 матчей СКА занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 43 очками.
— Хотелось бы, чтобы СКА вернулся в элиту нашего хоккея. На старте сезона команду преследовали неудачи. В последнее время набрали ход, пошли победы. Насколько ребята показывают ту игру, которую вы требуете и хотите видеть?
— За победами, поражениями есть свои истории. Команда начинает обретать себя, формируется коллектив и костяк. Я вижу содержание и те элементы, которые радуют глаз и болельщиков.
Смотрю на выдающегося маэстро Валерия Гергиева, когда он дирижирует оркестром из 80 человек. Ты хочешь, чтобы было так же: плавно, органично и давало эстетику. Пока мы не там.
Хочется, чтобы технические возможности игроков, та импровизация, которая должна проявляться, была на уровень выше. Он ближе, но всегда есть к чему стремиться. Победы дают возможность успокоиться, чтобы не было стресса.
Мы идем вперед. Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим. А это, естественно, быть чемпионами. Вторых не помнят, — сказал Ларионов.