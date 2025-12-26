Вячеслав Козлов о 2:0 с «Локомотивом»: «Ребята хорошо восприняли мои просьбы. После 1:7 в Минске ключевым стало то, что мы выстояли в меньшинстве. Старались сделать акцент на том, чтобы форварды помогал

В прошлом матче, 23 декабря, команда уступила в минскому «Динамо» со счетом 1:7.
— Хороший матч получился. В первом периоде могли забить и мы, и соперник. Второй период — «Локомотив» постоянно запирал нас в нашей зоне, но мы отоборонялись.
В третьем периоде игра шла до гола. Нам повезло, Антон Слепышев бросил и забил. Второй гол — все видели, хозяева в большинстве пытались поменять вратаря, неудачно.
Ребята хорошо восприняли мои просьбы. Мы проиграли 1:7 в Минске, у нас был неудачный матч. И после такого ключевым стало то, что мы выстояли в меньшинстве.
— Насколько вы делали акцент на оборону после разгрома в Минске?
— Мы такие голы тогда пропускали, они шли из-за ошибок. Сегодня старались сделать акцент на том, чтобы нападающие помогали защитникам, и нам приходилось бы меньше обороняться.
— Почему в третьем периоде перешли на игру в три звена?
— Артем Ильенко получил травму. Пришлось перейти на три звена. Мы стали дробить игру короткими сменами, более опытные хоккеисты выходили на лед.
— А что с Ильенко?
— Я думаю, что там ушиб. Но больше информации будет завтра, — сказал Козлов.
«Динамо» всухую обыграло «Локомотив» — 2:0. Моторыгин сделал 35 сэйвов, Слепышев и Гусев забили голы.