Экс-жена Вовченко: «Виню себя, а не его. Странно 4 года ждать, что человек бросит пить. У меня глаза и мозг не работали, видимо»

— Наверное, я никогда эту ситуацию до конца не проработаю. Честно, в этой ситуации я виню себя, а не его. Я не видела в нем ничего плохого, потому что в этот момент у меня глаза и мозг не работали, видимо. Странно четыре года ждать, что человек бросит пить. Считаю, что виновата я, потому что сама пошла на это все, влезла в эту заварушку.