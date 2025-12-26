Ричмонд
Тренер «Сочи» Михайлов о 3:4 от «Северстали»: «Хороший, скоростной, комбинационный хоккей, 4 выхода в ноль. Вратарь соперника нас переиграл. Снова проиграли в овертайме — это недоработка, потеря

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался после матча с «Северсталью» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

— Хороший, скоростной, техничный, комбинационный хоккей. Четыре выхода в ноль. Вратарь соперника нас переиграл. Какие-то моменты из этих четырех реализуй, — и было бы легче. Инициатива, уверенность были бы с нами.

Снова проиграли в овертайме — это недоработка, потеря концентрации. В итоге взяли сегодня лишь одно очко.

— Похож ли матч был на то, когда вы играли в Сочи?

— По сценарию похож. Мы тоже проиграли в овертайме, взяв одно очко. Вратарь соперника был на высоте в дуэлях один в ноль.

— В чем ваш клуб мог еще добавить?

— Не пропустить третий гол. Взять два очка.

— Как оцените трехматчевый выезд?

— Понравилась первая встреча с «Барысом» — победа, хорошее качество игры. В Нижнем Новгороде команда была не похожа на себя. Мы серьезно поговорили. И сегодня отношение к делу, настрой, помощь друг другу, взаимодействие были видны на площадке. Но мы могли закончить матч и лучше, — сказал Михайлов.