Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Дер-Аргучинцев о «Динамо»: «Было бы круто оказаться в одной команде с Овечкиным. Сбудется детская мечта»

Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев был бы рад возвращению капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в московский клуб.

— Если Овечкин в 2026 году примет решение завершить карьеру в НХЛ, то следующий сезон проведет в «Динамо» — это входило в его планы.

— Я не могу говорить за Александра, что он выберет. Но это сильная мотивация — хорошо играть за «Динамо», долго выступать в этом отличном клубе.

И если так сложится, оказаться в одной команде с самим Овечкиным. Это было бы очень круто! Можно сказать, что сбудется моя детская мечта, — сказал Дер-Аргучинцев.

