Дер-Аргучинцев о «Динамо»: «Было бы круто оказаться в одной команде с Овечкиным. Сбудется детская мечта»

— Если Овечкин в 2026 году примет решение завершить карьеру в НХЛ, то следующий сезон проведет в «Динамо» — это входило в его планы.
— Я не могу говорить за Александра, что он выберет. Но это сильная мотивация — хорошо играть за «Динамо», долго выступать в этом отличном клубе.
И если так сложится, оказаться в одной команде с самим Овечкиным. Это было бы очень круто! Можно сказать, что сбудется моя детская мечта, — сказал Дер-Аргучинцев.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше