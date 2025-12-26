Дмитрий Миронов о хите против Линдроса: «Плечом хорошенько попал ему в грудь и подумал, что врезался в бетонную стену. Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно»

— Как тогда [в финале Олимпиады-1992] выглядел один из самых талантливых и жестких канадских игроков 90-х Линдрос? Насколько часто вам приходилось сталкиваться с ним уже в НХЛ?
— Он был тогда один из самых здоровых. Не помню, было ли это в НХЛ или на Олимпиаде, но я как-то против него применил силовой прием, когда он обводил меня, плечом хорошенько попав ему в грудь. Тогда я подумал, что врезался в бетонную стену. Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно.
Я ему не старался, конечно, больно сделать, просто хотел провести по правилам прием. Но почувствовал, что как будто у него железобетонные мышцы, — сказал Миронов.