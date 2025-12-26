Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Дмитрий Миронов о хите против Линдроса: «Плечом хорошенько попал ему в грудь и подумал, что врезался в бетонную стену. Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно»

Экс-защитник сборной СНГ и «Торонто» Дмитрий Миронов вспомнил о своем силовом приеме против форварда Эрика Линдроса.

Источник: Спортс"

— Как тогда [в финале Олимпиады-1992] выглядел один из самых талантливых и жестких канадских игроков 90-х Линдрос? Насколько часто вам приходилось сталкиваться с ним уже в НХЛ?

— Он был тогда один из самых здоровых. Не помню, было ли это в НХЛ или на Олимпиаде, но я как-то против него применил силовой прием, когда он обводил меня, плечом хорошенько попав ему в грудь. Тогда я подумал, что врезался в бетонную стену. Он пошатнулся, шайбу потерял, но видно было, что ему не больно.

Я ему не старался, конечно, больно сделать, просто хотел провести по правилам прием. Но почувствовал, что как будто у него железобетонные мышцы, — сказал Миронов.