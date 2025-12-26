Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Слепышев про 2:0 с «Локомотивом»: «После 1:7 с Минском все в “Динамо” понимали, что нужно реабилитироваться. Вышли с правильным настроем»

Нападающий «Динамо» Москва Антон Слепышев оценил победу над «Локомотивом» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"После 1:7 с Минском все понимали, что нужно реабилитироваться. Мы вышли с правильным настроем. У нас есть трудности в атаке, но сейчас важно именно правильно настраиваться на каждый матч.

Мы должны через работу возвращать ту уверенность, которая была до паузы. Не только после разгрома — мы после каждой игры обращаем внимание на оборону, но сегодня была важна психология.

Мы должны были вернуться на землю и понять, что легких матчей не будет. Та игра приземлила, сегодня мы играли с правильным отношением", — сказал Слепышев.