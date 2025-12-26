Слепышев про 2:0 с «Локомотивом»: «После 1:7 с Минском все в “Динамо” понимали, что нужно реабилитироваться. Вышли с правильным настроем»

"После 1:7 с Минском все понимали, что нужно реабилитироваться. Мы вышли с правильным настроем. У нас есть трудности в атаке, но сейчас важно именно правильно настраиваться на каждый матч.
Мы должны через работу возвращать ту уверенность, которая была до паузы. Не только после разгрома — мы после каждой игры обращаем внимание на оборону, но сегодня была важна психология.
Мы должны были вернуться на землю и понять, что легких матчей не будет. Та игра приземлила, сегодня мы играли с правильным отношением", — сказал Слепышев.