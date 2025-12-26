Ричмонд
Нюландер об увольнении Савара из «Торонто»: «Мне жаль, он отличный парень. Но у нас были проблемы. Думаю, это первый шаг к изменениям»

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер высказался об увольнении ассистента главного тренера Марка Савара.

«Отличный парень. Мне жаль, что он уходит. Но, как вы знаете, у нас были проблемы. Так что, думаю, это первый шаг к изменениям в команде», — сказал Нюландер.

48-летний экс-игрок НХЛ присоединился к «Лифс» летом 2024 года. В штабе главного тренера Крэйга Беруби он отвечал за игру в большинстве.

В сезоне-2024/25 канадский клуб занял 9-е место в лиге по эффективности реализации численного преимущества (24,8%).

В текущем сезоне показатель упал до 13,0% (на момент начала рождественской паузы) и является худшим во всей лиге.