Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2

Мартон (капитан), Маккенна, Миса, Парех, Брунике, Верхофф и Тидж Игинла вошли в итоговый состав сборной Канады на МЧМ

Молодежная сборная Канады объявила итоговый состав на МЧМ-2026. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Источник: Спортс"

В состав вошли 25 игроков: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL; права в НХЛ — «Лос-Анджелес»), Джек Иванкович (Мичиган, NCAA, «Нэшвилл»), Джошуа Равенсберген («Принс Джордж», WHL; «Сан-Хосе»).Защитники: Зэйн Парех («Калгари»), Харрисон Брунике («Питтсбург»), Кэшон Эйтчесон («Бэрри Колтс», OHL; «Айлендерс»), Китон Верхофф (Северная Дакота, NCAA), Карсон Карелс («Принс Джордж», WHL), Бен Дэнфорд («Брентфорд», OHL; «Торонто»), Кэмерон Рид («Китченер», OHL; «Нэшвилл»), Этан Маккензи («Эдмонтон Ойл Кингс», WHL).

Нападающие: Гэвин Маккенна (Пенсильвания, NCAA), Майкл Миса («Сан-Хосе»), Портер Мартон (Мичиган, NCAA; «Филадельфия»), Тидж Игинла («Келоуна», WHL; «Юта»), Джетт Лучанко («Брентфорд», OHL; «Филадельфия»), Картер Бир («Эверетт», WHL; «Детройт»), Коул Бодин («Бэрри Колтс», OHL; «Юта»), Брэйден Кутс («Сиэтл Тандербердс», WHL; «Ванкувер»), Калеб Денуайе («Монктон», QMJHL; «Юта»), Лиам Гринтри («Виндзор», OHL; «Лос-Анджелес»), Майкл Хейг (Мичиган, NCAA; «Монреаль»), Брэди Мартин («Су Грейхаундс», OHL; «Нэшвилл»), Сэм О’Райлли («Лондон», OHL; «Тампа»), Коул Решни (Северная Дакота, NCAA; «Калгари»).

Капитаном команды назван Мартон, альтернативными капитанами Брунике и Бодин.