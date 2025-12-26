Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Хэгенс, Эйзерман, Хоркофф, Коул Хатсон и Макс Плант вошли в состав сборной США на МЧМ-2026

Молодежная сборная США объявила итоговый состав на МЧМ-2026. Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Источник: Спортс"

В состав вошли 25 игроков: 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари: Калеб Хейл («Мэдисон», USHL; права в НХЛ — «Тампа»), Ник Кемпф (Нотр-Дам, NCAA; «Вашингтон»), Брэди Наулинг (USNTDP).

Защитники: Коул Хатсон (Бостонский университет, NCAA; «Вашингтон»), Эшер Барретт (Мичиган, NCAA; «Эдмонтон»), И Джей Эмери (Северная Дакота, NCAA; «Рейнджерс»), Логан Хенслер (Висконсин, NCAA; «Оттава»), Адам Клебер (Миннесота-Дулут, NCAA; «Баффало»), Люк Осберн (Висконсин, NCAA; «Баффало»), Чейз Рид («Су Грейхаундс», OHL), Дакода Реум-Маллен (Мичиган, NCAA).

Нападающие: Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, NCAA; «Бостон»), Коул Эйзерман (Бостонский университет, NCAA; «Айлендерс»), Уилл Хоркофф (Мичиган, NCAA; «Питтсбург»), Макс Плант (Миннесота-Дулут, NCAA; «Детройт»), Камиль Беднарик (Бостонский университет, NCAA; «Айлендерс»), Райкер Ли (Мичиган State, NCAA; «Нэшвилл»), Коул Маккинни (Мичиган, NCAA; «Сан-Хосе»), Брендан Макморроу (Денвер, NCAA; «Лос-Анджелес»), Эл Джей Муни (Миннесота, NCAA; «Монреаль»), Эй Джей Спелласи («Виндзор», OHL; «Чикаго»), Тедди Сига (Бостонский колледж, NCAA; «Нэшвилл»), Шейн Вансаги (Мичиган State, NCAA; «Филадельфия»), Уилл Зеллерс (Северная Дакота, NCAA; «Бостон»), Броди Зимер (Миннесота, NCAA; «Баффало»).