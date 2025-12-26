Владислав Третьяк: «Наши вратари — лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится “Школа Третьяка”

В возрасте 14−15 лет эти знания могут стать толчком для выхода на новый уровень, для превращения в профессионалов, в ключевых игроков своих команд — в том числе и сборных. В этом году в Дмитрове прошел юбилейный 20-й сбор. На нем юниоры со всей страны могут приобщиться к лучшим наработкам всех эпох, узнать те секреты, которые помогут им пробиться на самый верх. Каскад упражнений, нацеленность на борьбу, новые знания. Учим парней и девчонок правильно тренироваться, работать над собой, совершенствоваться. А еще в рамках работы «Школы» проводим семинары для региональных тренеров, обучаем их разным аспектам подготовки кадров.