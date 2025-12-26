Ричмонд
Шипачев о том, что не получалось в хоккейной жизни: «Тренировки. Они мне всегда давались тяжело, особой любви к ним нет. Я люблю именно играть»

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев сказал, что тренировки ему никогда не нравились.

— Было ли что-то, что не получалось в хоккейной жизни?

— Тренировки (смеется). Они мне всегда давались тяжело, и особой любви к ним у меня нет. Я люблю именно играть в хоккей — выходить на лед, чувствовать атмосферу, драйв от болельщиков и саму игру.

— Какой процент удачи в ваших достижениях?

— Думаю, большой — процентов 50. Удача очень важна, но сначала ее нужно заработать трудом, а потом постараться удержать как можно дольше.

Плюс огромную роль играет поддержка семьи — без нее было бы гораздо сложнее, — сказал лучший бомбардир в истории КХЛ в шоу «Хоккейный борт».

Вадим Шипачев: «С женой познакомились в “Одноклассниках”, когда я играл 1-й сезон в “Северстали”. Когда ее мама узнала, что я хоккеист, сказала ей: “Беги оттуда”.