Дмитрий Миронов о Кожевникове: «Хороший парень. В “Крыльях” с ним на сборах в одном номере жил. В плане игры в атаке он ничего не запрещал»

— Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев доверял вам, позволяя атаковать.
Вы играли в пятерке с Кожевниковым, который был известен не совсем простым характером. На правах более старшего игрока требовал ли он, чтобы вы больше думали об обороне и не мешали ему атаковать?
— Нет, Сашка был хороший парень. Я даже на сборах с ним в одном номере жил.
Ничего он не запрещал, наоборот, в какой-то ситуации я отдавал бы передачу, если кто-то был открыт, — сказал Миронов.
Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного — амбре на пять метров! Сказал: “Зачем нажраться до такой степени?”.