Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.36
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

Дмитрий Миронов о Кожевникове: «Хороший парень. В “Крыльях” с ним на сборах в одном номере жил. В плане игры в атаке он ничего не запрещал»

Экс-игрок сборной России и клубов НХЛ Дмитрий Миронов поделился мнением об Александре Кожевникове.

Источник: Спортс"

— Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев доверял вам, позволяя атаковать.

Вы играли в пятерке с Кожевниковым, который был известен не совсем простым характером. На правах более старшего игрока требовал ли он, чтобы вы больше думали об обороне и не мешали ему атаковать?

— Нет, Сашка был хороший парень. Я даже на сборах с ним в одном номере жил.

Ничего он не запрещал, наоборот, в какой-то ситуации я отдавал бы передачу, если кто-то был открыт, — сказал Миронов.

Майоров о Кожевникове: «Организм по два литра принимал, что ли? Нарушитель из нарушителей. Приходит после выходного — амбре на пять метров! Сказал: “Зачем нажраться до такой степени?”.