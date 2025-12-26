Фролов о своем пике в НХЛ: «Мог и 120 очков набрать, а не 71. Я был глупый, не было правильного отношения к хоккею. То, что Овечкин делает — это удивительно»

— Ваш лучший сезон по очкам — 2006/07, когда набрали 71 балл и не пропустили ни одного матча «Кингс» в регулярке. Пик карьеры?
— Да. Там была пара лет, которые были очень удачными. Можно назвать пиком. Это то, что я пытаюсь сейчас своим молодым подопечным объяснить. Я был, конечно, глупый, у меня не было правильного отношения к хоккею.
Я мог, наверное, и 120 очков набрать, а не 71. За первые 25 игр у меня тогда было 40 очков. Даже не знаю, какое правильное русское слово подобрать, чтобы описать меня…
— Раздолбай?
— Да. То, что, например, Овечкин делает — это удивительно. Одно дело, вот у тебя есть пик карьеры, ты там год, два или три играешь на высоком уровне, а вот когда ты делаешь это на протяжении 15 лет, это поразительно.
Если ты хочешь построить длинную и успешную карьеру, то должен понимать, что не можешь никогда останавливаться. Одно дело талант, а другое как раз иметь возможность удержаться на высоком уровне. Хочется, чтобы молодое поколение не допускало наших ошибок и относилось к своему делу серьезно, — сказал Фролов.