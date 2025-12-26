Ричмонд
Третьяк об Овечкине: «Хоккей — национальный вид спорта в России, в этом году его популярность только выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025 года»

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достоин звания лучшего российского спортсмена 2025 года.

Источник: Спортс

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент в активе россиянина 911 шайб.

"Овечкин не просто легендарный хоккеист. Он лицо российского и мирового спорта. Великое достижение, которого он добился в 2025 году, навсегда вошло в историю, об этом будут вспоминать и говорить еще очень долго.

Александр стал победителем великой погони за рекордом Уэйна Гретцки и первым в истории забросил 900 шайб в лиге. Но самое главное — Александр вносит огромный и ценный вклад в развитие и популяризацию хоккея.

Хоккей — национальный вид спорта в России, и в этом году его популярность только выросла. Овечкин приложил для этого много усилий, как минимум по этой причине он достоин звания лучшего спортсмена 2025 года", — сказал Третьяк.

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
