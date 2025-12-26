Игорь Ларионов: «ДНК СКА — это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»

— Сегодняшняя игра — это близко к тому стандарту, который вы хотите видеть? Это идеал?
— Идеал — это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда ты видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям.
Для нашей команды это важно, когда ты приезжаешь играть против лидера — давайте будем откровенны, минское «Динамо» сейчас на ходу, играет здорово, находится вверху турнирной таблицы и опережает нас по очкам.
Перед матчем мы задали команде простой вопрос: «Находимся ли мы там, где хотим?» Потому что ДНК СКА — это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными. Это хоккей стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче. И в таких играх против сильного соперника всегда проявляются либо слабые, либо сильные стороны команды и каждого игрока.
Нам удалось настроить ребят. Это был настоящий праздник хоккея в Минске: потрясающий дворец, великолепная поддержка болельщиков. И даже в конце матча они скандировали в поддержку своей команды — это было очень приятно. Это напомнило мне годы в «Детройте»: ты иногда выигрываешь, иногда проигрываешь, даже когда команда суперзвездная.
Болельщики понимают, что невозможно выиграть все. То, как они провожали команду за 30 секунд до конца, аплодируя, — это было фантастически. Для нас это хороший шаг вперед, потому что мы начинаем выездную серию с победы и готовимся завершить год. Несмотря на трудности с составом, травмы, болезни, было очень приятно выиграть в таком матче, — сказал Ларионов.