Игорь Ларионов: «ДНК СКА — это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»

— Идеал — это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда ты видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям.