Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
27.12
Барыс
:
Амур
Хоккей. КХЛ
27.12
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
Игорь Ларионов: «ДНК СКА — это хоккей, который не оставляет фанатов равнодушными. Стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался высказался о победе в матче с минским «Динамо» (4:1).

Источник: Спортс"

— Сегодняшняя игра — это близко к тому стандарту, который вы хотите видеть? Это идеал?

— Идеал — это очень сильное слово. Это то, к чему ты всегда стремишься, но редко достигаешь полностью. Бывают не целые матчи, а отдельные отрезки, когда ты видишь, что игра близка к тем рисунку и эстетике, которые ты хочешь видеть как тренер и как бывший спортсмен. И при этом понимаешь, что это хоккей, который нравится зрителям.

Для нашей команды это важно, когда ты приезжаешь играть против лидера — давайте будем откровенны, минское «Динамо» сейчас на ходу, играет здорово, находится вверху турнирной таблицы и опережает нас по очкам.

Перед матчем мы задали команде простой вопрос: «Находимся ли мы там, где хотим?» Потому что ДНК СКА — это хоккей, который не оставляет болельщиков равнодушными. Это хоккей стабильный, правильный, эмоциональный. Именно это мы хотим видеть в каждом матче. И в таких играх против сильного соперника всегда проявляются либо слабые, либо сильные стороны команды и каждого игрока.

Нам удалось настроить ребят. Это был настоящий праздник хоккея в Минске: потрясающий дворец, великолепная поддержка болельщиков. И даже в конце матча они скандировали в поддержку своей команды — это было очень приятно. Это напомнило мне годы в «Детройте»: ты иногда выигрываешь, иногда проигрываешь, даже когда команда суперзвездная.

Болельщики понимают, что невозможно выиграть все. То, как они провожали команду за 30 секунд до конца, аплодируя, — это было фантастически. Для нас это хороший шаг вперед, потому что мы начинаем выездную серию с победы и готовимся завершить год. Несмотря на трудности с составом, травмы, болезни, было очень приятно выиграть в таком матче, — сказал Ларионов.