Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
27.12
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
27.12
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Гришин о 4:3 с «Шанхаем»: «Игра получилась достаточно открытой. Хоккей зрелищный — главное, чтобы зрителям понравилось. Слава богу, удалось победить»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча с «Шанхаем» (4:3 ОТ).

По ходу матча «Дрэгонс» отыгрались с 1:3.

— Игра получилась достаточно открытой — как мы и ждали. Обе команды и сами стараются играть в хоккей, и дают возможность противнику. Моментов достаточно много, где-то и ошибки есть.

Хоккей зрелищный — главное, чтобы зрителям понравилось. Слава богу, нам удалось победить. Одинаковый счет в трех матчах поездки, когда мы доходили до овертайма.

— Чем вы объясните вашу серию из пяти поражений?

— Мы не выигрывали, но очки все равно набирали. И команда играла неплохо. Где-то немного не хватало в завершении, и противники у нас были очень серьезные. Играем в свой хоккей, где-то получается лучше, где-то хуже. Когда удается забить, то побеждаем. Нет — проигрываем. Чаще второе, но хотелось бы наоборот.

— Когда вы вели 3:1 в третьем периоде, то умышленно ушли на удержание счета?

— Конечно, нас противник поджал. И во втором перерыве было сказано: у них там североамериканцы, и они не будут просто так опускать руки. Ну и физические кондиции — морфологическая сторона — сыграли свою роль. Они нас задавили и забили два гола. Хорошо, что в овертайме нам удалось победить на контратаке, — сказал Гришин.

«Нефтехимик» прервал серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 5 из 6 последних матчей.