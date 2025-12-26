«Авангард» об игре с «Металлургом»: «Все как в “Один дома”: нужны железные нервы и смекалка, чтобы ледяные бандиты ушли ни с чем. Местами казалось, что все идет не по п

Команда тренера Ги Буше обыграла клуб из Магнитогорска по буллитам по счетом 2:1 в игре Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Авангард» опубликовал фото с победного матча. В следующей игре, 28 декабря, клуб сыграет против «Лады».
«Все как в “Один дома”: нужны железные нервы и смекалка, чтобы ледяные бандиты ушли ни с чем. Местами казалось, что все идет не по плану, но в итоге победа за нами.
Готовимся к третьей части, которая пройдет 28 декабря с «Ладой», — говорится в телеграм-канале «Авангарда».
«Авангард» выиграл 11 из 13 последних матчей — сегодня 2:1 с «Металлургом» по буллитам. Команда Буше идет 2-й на Востоке.