Владислав Третьяк: «Овечкин — настоящий патриот России, он всегда с любовью относился к стране и играм за сборную. Александр подает пример молодым ребятам»

«Овечкин — настоящий патриот России, он любит свою родную страну, а страна любит его. После рекорда по голам в НХЛ он с гордостью сказал: “Русские, мы сделали это!”.
Александр всегда с большой любовью и ответственностью относился к России и играм за национальную сборную, выиграл вместе со сборной России три чемпионата мира.
Он подает пример молодым ребятам, как нужно относиться к своему делу и своей родной стране", — заявил Третьяк.
