Матч-центр
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2

Галлан о 3:4 от «Нефтехимика»: «Существенных проблем в обороне у нас нет. В овертайме подвела ошибка, когда делали смену, это привело к поражению. Но больших вопросов не вижу»

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан высказался после матча с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).

Источник: Спортс"

— В первой части игры было очень много удалений у обеих команд. И они были скорее из-за нехватки дисциплины. Но у нас был на один шанс больше поиграть в большинстве, и мы смогли этим воспользоваться.

В третьем периоде сыграли очень хорошо. Уступали 1:3, забили два гола. Но мы проиграли этот важный матч, что очень расстраивает.

— Сами игроки «Шанхая» говорят, что им вредят собственные ошибки в обороне. Что с этим делать?

— Я думаю, защита сегодня была не так плоха. Были несколько ошибок в зоне защиты. Где-то соперник забирал шайбу и убегал к нашим воротам. Но в целом существенных проблем в обороне у нас нет.

В овертайме подвела ошибка, когда мы делали смену. Это и привело к поражению. Но больших вопросов не вижу.

— В первом периоде было 10 удалений, всего за матч — 16. Вы постоянно говорите о большой проблеме с дисциплиной. В чем видите корень проблемы?

— Мы уже на протяжении трех матчей говорим о том, что нужно меньше удаляться, быть более дисциплинированными. Но такое случается, и у соперника хватало удалений. Никаких оправданий — мы должны найти выход, чтобы не проводить столько времени в штрафном боксе, — сказал Галлан.