Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Хмелевски о календаре: «Когда игры шли через день, а сезон завершался в апреле — было лучше. Паузы неприятны для хоккейного ритма»

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски после победы над «Трактором» (3:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о паузах в календаре.

Источник: Спортс"

— Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы.

— «Трактор» чем-то удивил?

— В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.

— Как чувствует команда — «Ак Барс» сейчас на подъеме?

— Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат — это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся.

— Чем заполняли паузу после «Зеленого дерби»?

— Тренировались, готовились. Паузы, конечно, неприятные для хоккейного ритма, и нужно держать себя в форме. Всем нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле — было лучше.

— Усталость не копится при подобном графике?

— Нет, это наша работа, нравится играть через день и поддерживать ритм. И летом приятнее быть на улице, а не на катке.

— Будете ли следить за МЧМ?

— Да, посмотрю хайлайты. Следить за играми не позволяет разница в часовых поясах, — сказал Хмелевски.