Хмелевски о календаре: «Когда игры шли через день, а сезон завершался в апреле — было лучше. Паузы неприятны для хоккейного ритма»

— Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы.
— «Трактор» чем-то удивил?
— В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.
— Как чувствует команда — «Ак Барс» сейчас на подъеме?
— Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат — это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся.
— Чем заполняли паузу после «Зеленого дерби»?
— Тренировались, готовились. Паузы, конечно, неприятные для хоккейного ритма, и нужно держать себя в форме. Всем нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле — было лучше.
— Усталость не копится при подобном графике?
— Нет, это наша работа, нравится играть через день и поддерживать ритм. И летом приятнее быть на улице, а не на катке.
— Будете ли следить за МЧМ?
— Да, посмотрю хайлайты. Следить за играми не позволяет разница в часовых поясах, — сказал Хмелевски.