17-летний Федоров о нехватке центрфорвардов в российском хоккее: «В школах ребята не хотят играть в обороне, тренеры не ругают их. Учиться этому без какой-либо базы уже сложно»

— Центральные нападающие — дефицитная позиция в российском хоккее. У вас есть этому объяснение?
— По моему мнению, все идет из детских школ. Там в нападение ставят тех, кто лучше играет. Такие ребята не особо хотят играть в обороне, и тренеры не ругают их за это, потому что они умеют забивать, а на профессиональном уровне учиться этому без какой-либо базы уже сложно.
Слава Богу, что у меня с этим никогда не было проблем. В детской школе нас тренировали сразу на всех позициях: и в обороне, и с краю, и в центре. Я люблю помогать команде в обороне и отбирать шайбу.
— Хотели бы развиваться на взрослом уровне именно как центрфорвард?
— Конечно, я хочу развиваться в этом амплуа и в будущем стать хорошим центральным, но не из-за того, что эта позиция дефицитная — просто на льду мне нравится всегда быть там, где находится шайба, — сказал Виктор Федоров.