Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Малкин не сыграет с «Чикаго» из-за травмы. Форвард «Питтсбурга» пропустит 11-й матч подряд

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» из-за травмы верхней части тела. Таким образом, россиянин пропустит 11-ю игру подряд.

Источник: Спортс"

В субботу Малкин работал на льду индивидуально, а его возвращение ожидается не раньше чем через неделю.

В текущем сезоне в активе Евгения 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».

