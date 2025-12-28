Андрей Коваленко о 6-м месте СКА на Западе: «Ларионову понадобилось время адаптироваться. Команда выглядит сбалансированной, будет прибавлять»

То же самое скажу и о нижегородском «Торпедо». Команду возглавил молодой тренер Алексей Исаков, который не стал ничего ломать, взял все лучшее из системы Ларионова и добавил какие-то свои нюансы. Как результат, «Торпедо» — один из лидеров Запада. Отличная работа! — сказал Андрей Коваленко.