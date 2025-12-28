Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Андрей Коваленко о 6-м месте СКА на Западе: «Ларионову понадобилось время адаптироваться. Команда выглядит сбалансированной, будет прибавлять»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко положительно оценил игру СКА в последних матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ. На данный момент команда под руководством Игоря Ларионова занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 45 очками после 37 игр.

Источник: Спортс"

— Месяц-полтора назад вы не сомневались в том, что поднимется и СКА. Так и произошло — Санкт-Петербург уже в зоне плей-офф.

— Был уверен, что СКА будет прибавлять. Штабу Игоря Ларионова понадобилось время, чтобы адаптироваться к новой команде, взять все лучшее из прошлого и предложить что-то свое. В итоге в последних матчах СКА выглядит как сбалансированная команда, которая будет радовать болельщиков.

То же самое скажу и о нижегородском «Торпедо». Команду возглавил молодой тренер Алексей Исаков, который не стал ничего ломать, взял все лучшее из системы Ларионова и добавил какие-то свои нюансы. Как результат, «Торпедо» — один из лидеров Запада. Отличная работа! — сказал Андрей Коваленко.