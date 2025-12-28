Ричмонд
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера». Победа — 13-я в 24 играх в сезоне, матч с 3+ пропущенными шайбами — 8-й подряд

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).

Источник: Спортс"

23-летний россиянин пропустил 3 шайбы после 27 бросков.

В текущем сезоне у Ярослава стало 13 побед и 11 поражений в 24 играх (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,35).

При этом в каждом из последних 8 матчей у Аскарова не менее 3 пропущенных шайб.