Барбашев забил «Колорадо» — 1-й гол за 7 матчей. У него 12+16 в 36 играх в сезоне

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:6 Б).
На счету 30-летнего нападающего стало 28 (12+16) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Барбашев (16:11, «+1») нейтральная полезность реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.