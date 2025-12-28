Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.61
П2
7.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.66
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026 после попадания шайбы в затылок. Проспекта «Вашингтона» увезли со льда на носилках

Защитник молодежной сборной США Коул Хатсон не смог доиграть матч группового этапа МЧМ-2026 против Швейцарии (2:1).

19-летний игрок получил травму в середине второго периода в результате попадания шайбы в затылок после броска защитника швейцарцев Джана Майера.

На лед вышли сотрудники медицинского персонала и оказали игроку первую помощь. В итоге его увезли со льда на носилках и отправили в больницу, из которой позже отпустили.

«Сейчас Коул уже снова с нами. Утром мы узнаем больше о его состоянии. Ситуация, без сомнения, была пугающая. У нас очень сплоченная команда, ребята отреагировали должным образом. Пока это все, что можно сказать по данному поводу», — сообщил тренер сборной США Боб Моцко после игры.

Коул Хатсон — младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Он является проспектом «Вашингтона» (выбран «Кэпиталс» под общим 43-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2024).

В текущем сезоне Коул провел 18 матчей за Бостонский университет в NCAA и набрал 20 (7+13) очков при полезности «+8».