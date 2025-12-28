Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.75
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.63
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Овечкин — не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результативности Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин забил гол на 50‑й минуте матча регулярки НХЛ с «Нью‑Джерси» (4:3 ОТ). Форвард «Вашингтона» прервал серию из девяти матчей без заброшенных шайб.

«Как в песне поется: “Вроде зебры жизнь, вроде зебры”. Белый цвет, черный цвет… Впрочем, я не считаю, что когда Овечкин не забивает, это сразу черный цвет. Всё‑таки хоккей — командная игра, он же не один на один на льду играет. Есть вопросы командных историй, взаимодействий и так далее.

Александр же не машина: ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче. Здесь важна стабильность. И то, что Александр Овечкин — игрок стабильно хороший, забивающий и по статистике приближающийся к очередному рекорду Гретцки, — это факт. Если здоровье позволит, он еще один рекорд обязательно установи. Другое дело, что все эти рекорды должны умножаться на хорошее выступление «Вашингтона», это важно", — сказал Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше