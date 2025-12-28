Дмитрий Губерниев: «Овечкин — не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»

Александр же не машина: ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче. Здесь важна стабильность. И то, что Александр Овечкин — игрок стабильно хороший, забивающий и по статистике приближающийся к очередному рекорду Гретцки, — это факт. Если здоровье позволит, он еще один рекорд обязательно установи. Другое дело, что все эти рекорды должны умножаться на хорошее выступление «Вашингтона», это важно", — сказал Губерниев.