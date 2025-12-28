Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»

40-летний россиянин отличился на 50-й минуте, сравняв счет (3:3) и переведя игру в овертайм.
— Конечно, это была солидная игра для обеих команд. Мы не сдались, сравняли и набрали очередные важные очки.
— Что было у вас в голове, когда вы забрасывали шайбу?
— Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было еще пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Сохраняем голы на следующую игру, — сказал Овечкин.
