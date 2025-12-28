Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.75
П2
14.75
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
7.90
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
СКА
Все коэффициенты
П1
4.57
X
4.63
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.36
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
6
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
7
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Источник: Спортс"

40-летний россиянин отличился на 50-й минуте, сравняв счет (3:3) и переведя игру в овертайм.

— Конечно, это была солидная игра для обеих команд. Мы не сдались, сравняли и набрали очередные важные очки.

— Что было у вас в голове, когда вы забрасывали шайбу?

— Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было еще пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Сохраняем голы на следующую игру, — сказал Овечкин.

