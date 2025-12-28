Ричмонд
Тренер по гимнастике Родионенко: «Как можно считать Овечкина спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не считает Александра Овечкина спортсменом года в России.

Источник: Спортс"

«А как можно считать Александра Овечкина лучшим спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну. Думаю, это не совсем правильно», — сказала Родионенко.

В этом году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

