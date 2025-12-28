Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.22
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Мостовой об Овечкине: «Иногда смотришь статистику, там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них на 300 шайб меньше! Александр — человек года, и близко никто не стоит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина человеком 2025 года.

Источник: Спортс"

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

"Иногда смотришь статистику, и там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них там на 300 шайб меньше! Вы можете это себе представить?

Люди сто забить не могут (смеется). Конечно, Александр — человек года, тут и близко никто не стоит", — заявил Мостовой.

Овечкин набрал 1 656 (912+744) очков в 1 529 играх в регулярках лиги. В активе Кросби 1 725 (645+1080) баллов в 1 388 матчах.

