Мостовой об Овечкине: «Иногда смотришь статистику, там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них на 300 шайб меньше! Александр — человек года, и близко никто не стоит»

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
"Иногда смотришь статистику, и там множество величайших хоккеистов: тот же Кросби. А у них там на 300 шайб меньше! Вы можете это себе представить?
Люди сто забить не могут (смеется). Конечно, Александр — человек года, тут и близко никто не стоит", — заявил Мостовой.
Овечкин набрал 1 656 (912+744) очков в 1 529 играх в регулярках лиги. В активе Кросби 1 725 (645+1080) баллов в 1 388 матчах.
