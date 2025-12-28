Ирина Роднина: «Овечкин — спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат — это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 912 голов в регулярках.
"Спортсмен года — Овечкин. Его фантастический результат — это же не просто рекорд. Это результат, к которому идешь десятилетия.
Его позиция как спортсмена, как личности мне тоже близка", — заявила Роднина.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше