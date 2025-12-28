Ричмонд
Хоккей. НХЛ
29.12
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
29.12
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.60
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Ирина Роднина: «Овечкин — спортсмен года. Его позиция как личности мне близка. Его фантастический результат — это не просто рекорд, к такому идешь десятилетия»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года.

Источник: Спортс"

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 912 голов в регулярках.

"Спортсмен года — Овечкин. Его фантастический результат — это же не просто рекорд. Это результат, к которому идешь десятилетия.

Его позиция как спортсмена, как личности мне тоже близка", — заявила Роднина.

