Хоккей. НХЛ
29.12
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
29.12
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о 3:5 от «Динамо» Минск: «С 0:3 сложно отыгрываться. Мы попытались, забили какие-то голы. Но соперник не дал возможности сравнять»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался после поражения от минского «Динамо» (3:5).

Источник: Спортс"

— Прежде всего хотел бы поздравить Дмитрия Вячеславовича Квартальнова с юбилеем (игра стала для главного тренера минского «Динамо» 1000-й в КХЛ — Спортс"). Он мой земляк, очень рад за него. Очень значимое достижение.

Что касается матча, то в таких играх надо забивать первыми. Мы начали лучше, чем в прошлой игре, но, к сожалению, пропустили одну шайбу, потом другую с рикошета, а затем с 0:3 уже сложно отыгрываться. Мы попытались. Забили какие-то голы. Но соперник нам не дал возможности сравнять.

— Насколько сильно повлияла изматывающая игра в Ярославле на сегодняшний матч?

— Сложно сказать. Не думаю, что повлияла. Было время восстановиться и подготовиться. Не ищем оправданий. Проиграли не из-за этого.

— В этот раз переиграли минское «Динамо» по броскам. Что не удалось в реализации?

— Мало агрессии. Мало набрасывали на ворота. Ключевой фактор — было мало трафика перед Фукале.

— Забили сразу после большого большинства, но затем быстро удалился Слепышев. Если бы не было этого удаления, могли бы забить еще?

— Может быть, могли. Знаете, пять минут — это такое удаление, где команды не всегда забивают, если посмотреть по статистике. Да, долгое большинство. Но игроки расслабляются, думают, что много времени и делают не совсем правильные вещи. У нас вышло, что из пяти минут мы только три сыграли в большинстве.

— Уже известно, что с Черновым, который получил повреждение?

— Нет, не могу сказать. Был удар в колено и бедро, — сказал Козлов.

Минское «Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей — сегодня 5:3 с «Динамо» Москва. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе.