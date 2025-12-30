Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.51
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.15
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
5
:
Трактор
4
П1
X
П2

Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»

Президент «Металлурга» Виктор Рашников вспомнил, как в Магнитогорске боролись с экологическими проблемами.

Источник: Спортс"

"Я сам тут родился, учился и работаю. Поэтому весь долг понимаю.

Наш город вроде бы как провинциальный, но не обычный. У нас очень хорошие люди. Наши жители заслуживают, конечно, большего, чем те условия, которые были в свое время созданы.

Да, были периоды, когда экологией совсем не занимались. Но подошел период, когда у нас появилась такая возможность. Перестроили, модернизировали всю площадку промышленную. Параллельно шло улучшение экологии. Поэтому мы сегодня подошли к тому, что действительно вошли во все рамки предельно допустимых выбросов. Можно по-другому сказать: мы работаем и живем в чистом городе.

Поэтому и вопрос к социальному, наверное, постепенно рос. Если посмотрите, мы поначалу горнолыжными занимались: чистый воздух, где людям надо было отдыхать. По мере того, как мы реализовывали экологические программы, стали заходить в город. Это и скверы, и парк у «Тыл — фронту», который вместе с городом сделали.

Ну и потом, не сразу родилась идея строительства парка «Притяжение». Сегодня он вышел даже на ту высоту… Мы не предполагали, что можем так развиться и добавлять те проекты, которые действительно нужны сегодня городу. Это все делается для того, чтобы люди действительно более достойно, более качественно жили. Они это просто заслужили«, — поделился мыслями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале “7−10 главных вопросов” — проекте, посвященном 70-летию “Металлурга”.