Рашников о Магнитогорске: «Были периоды, когда экологией совсем не занимались. Сегодня живем в чистом городе. Все делается, чтобы люди достойно, качественно жили»

Ну и потом, не сразу родилась идея строительства парка «Притяжение». Сегодня он вышел даже на ту высоту… Мы не предполагали, что можем так развиться и добавлять те проекты, которые действительно нужны сегодня городу. Это все делается для того, чтобы люди действительно более достойно, более качественно жили. Они это просто заслужили«, — поделился мыслями председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников в сериале “7−10 главных вопросов” — проекте, посвященном 70-летию “Металлурга”.