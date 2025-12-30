Ларионов о том, что у СКА нет первого номера: «Меня ничего не смущает в команде. Люди — это не куски мяса, мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноват

— Меня ничего не смущает в этой команде. Если говорить о психологии, люди — это не куски мяса. Мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноватый, по ряду причин, не знаю почему. Было важно дать парню тот глоток уверенности, которую он получил.