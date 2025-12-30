Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Ларионов о том, что у СКА нет первого номера: «Меня ничего не смущает в команде. Люди — это не куски мяса, мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноват

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды против «Шанхая» (3:2).

Источник: Спортс"

— После пропущенных восьми шайб в прошлом матче (с «Сочи» (4:8) — Спортс") были мысли закрыться?

— Это не было фактором. Самая большая ошибка — думать о том, что произошло вчера. Важно забыть предыдущий матч. Во втором периоде создали моментов больше, чем на два, три гола. Понимали, что важно было добыть два очка.

— Насколько понравился хоккей?

— Здесь не до эстетики игры, когда ты идешь на принципиальный матч с тяжелым перелетом из Сочи. Мы прилетели в пять утра, это не оправдание, но это влияет. В любой ситуации — трудный перелет, травмы… Мы находим силы, чтобы показать характер и выиграть матч. Об эстетике речь не идет.

На игру было приятно смотреть зрителям, тренерам было неспокойно.

— Иванов после прекрасного матча в Минске не появлялся на площадке. С ним все в порядке? Не смущает, что до сих пор нет первого номера?

— Меня ничего не смущает в этой команде. Если говорить о психологии, люди — это не куски мяса. Мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноватый, по ряду причин, не знаю почему. Было важно дать парню тот глоток уверенности, которую он получил.

Плешков сегодня был на высоте, мы рады за него. У нас есть время, чтобы передохнуть. Придем к тому, что сформируем первого и второго вратаря. Думаю, это произойдет в ближайшие две недели, — сказал Ларионов.