Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.15
П2
2.28
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Гатиятулин о 4:3 с «Северсталью»: «Не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Смазали концовку своими суетливыми действиями. Но идет процесс, готовимся к самой важной части сезона, разбираем т

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

Источник: Спортс"

— Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Когда владели шайбой, создавали много неплохих моментов, но и соперник их создал достаточно при своем контроле.

Хорошо, что взяли два очка в буллитах. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, всех с наступающим Новым годом.

— Внушает ли в вас оптимизм, что даже без лидеров Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина ваша команда может победить лидера Запада?

— Я всегда говорил, что идет рабочий процесс. Ребята, не получавшие практику в начале сезона, сейчас своими действиями показывают, что они готовы выполнять функции, которые от них требуются. Некоторые игроки пропускают по болезни, эти ребята их успешно заменяют.

— В третьей пропущенной шайбе вы играли в большинстве, но дали бросить по воротам 3−4 раза. Как так произошло?

— Смазали концовку своими суетливыми действиями. Потеря концентрации, приняли неверное решение. В хоккее нужно быстро принимать решения. Кто-то понадеялся, что партнер шайбу возьмет, разбежались, чем воспользовался соперник.

Но идет процесс, мы готовимся к самой важной части сезона, поэтому разбираем такие моменты.

— Можно ли сказать, что стиль «Северстали» для «Ак Барса» неудобен?

— Все команды неудобные, и со всеми командами идет упорная борьба. Важно уметь переключаться, потому что с такой командой мы первый раз в сезоне играли.

«Трактор» в предыдущей встрече тоже пытался играть с контролем шайбы, но не как «Северсталь». Для нас это хороший опыт.

— Есть информация о Никите Лямкине? Он не смог доиграть матч из-за попадания клюшки в лицо.

— Он сейчас в больнице, ему делают снимок. Доктор должен сообщить, пока не могу ответить.

— В последних матчах очень уверенно играет Тимур Билялов. Это связано с тем, что теперь на нем больше ответственности, учитывая молодых сменщиков?

— Тимур — вратарь высокого уровня, опытный. Опыт позволяет ему и играть, и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него.

Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает.

— Кого можно ждать в матчах после Нового года? Барабанов, Яшкин?

— Надеемся, что они будут в строю. Опять же, принципы определения состава на матч не меняются, идем по ним, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр — сегодня 4:3 с «Северсталью» по буллитам. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке.