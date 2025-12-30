Гатиятулин о 4:3 с «Северсталью»: «Не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Смазали концовку своими суетливыми действиями. Но идет процесс, готовимся к самой важной части сезона, разбираем т

— Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Когда владели шайбой, создавали много неплохих моментов, но и соперник их создал достаточно при своем контроле.
Хорошо, что взяли два очка в буллитах. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, всех с наступающим Новым годом.
— Внушает ли в вас оптимизм, что даже без лидеров Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина ваша команда может победить лидера Запада?
— Я всегда говорил, что идет рабочий процесс. Ребята, не получавшие практику в начале сезона, сейчас своими действиями показывают, что они готовы выполнять функции, которые от них требуются. Некоторые игроки пропускают по болезни, эти ребята их успешно заменяют.
— В третьей пропущенной шайбе вы играли в большинстве, но дали бросить по воротам 3−4 раза. Как так произошло?
— Смазали концовку своими суетливыми действиями. Потеря концентрации, приняли неверное решение. В хоккее нужно быстро принимать решения. Кто-то понадеялся, что партнер шайбу возьмет, разбежались, чем воспользовался соперник.
Но идет процесс, мы готовимся к самой важной части сезона, поэтому разбираем такие моменты.
— Можно ли сказать, что стиль «Северстали» для «Ак Барса» неудобен?
— Все команды неудобные, и со всеми командами идет упорная борьба. Важно уметь переключаться, потому что с такой командой мы первый раз в сезоне играли.
«Трактор» в предыдущей встрече тоже пытался играть с контролем шайбы, но не как «Северсталь». Для нас это хороший опыт.
— Есть информация о Никите Лямкине? Он не смог доиграть матч из-за попадания клюшки в лицо.
— Он сейчас в больнице, ему делают снимок. Доктор должен сообщить, пока не могу ответить.
— В последних матчах очень уверенно играет Тимур Билялов. Это связано с тем, что теперь на нем больше ответственности, учитывая молодых сменщиков?
— Тимур — вратарь высокого уровня, опытный. Опыт позволяет ему и играть, и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него.
Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает.
— Кого можно ждать в матчах после Нового года? Барабанов, Яшкин?
— Надеемся, что они будут в строю. Опять же, принципы определения состава на матч не меняются, идем по ним, — сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр — сегодня 4:3 с «Северсталью» по буллитам. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке.