Десятков о 3:4 от «Автомобилиста»: «Практически по всем показателям выиграли, а матч проиграли. Мы больше моментов создали, но нам не хватает на завершающей стадии»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (3:4).

Источник: Спортс"

— Взял статистику нашего матча. Практически по всем показателям выиграли, а матч проиграли.

Что касается самого содержания, хоккей был достаточно интересным для зрителей, наверное: много моментов было создано с обеих сторон. С нашей стороны даже больше, мы больше создали. Но не хватает нам на завершающей стадии. И мы за две игры забили шесть шайб, а до очков дошли во всего лишь одном матче…

В обороне есть определенные проблемы, мы не имеем права столько пропускать. Это касается не только защитников, но и игры нападающих в обороне. Это касается и вратаря — нужно выручать. Тут критерии четкие, они просматриваются именно за эти две игры.

Что касается самоотдачи и всего остального, то скажу честно, не все сегодня… Одно звено пришлось полностью посадить. Причем эта тройка — лидеры по очкам в нашей команде. Полностью провалили игру. А для нас это большая роскошь.

Если мы теряем одного игрока, то это уже сложности для нас, а если целая тройка проваливается, то очень большая нагрузка ложится на остальных нападающих. И практически весь третий период мы играли в три звена. С учетом перелетов и частоты игр, это большая нагрузка на парней.

— Вы говорили про завершение атак, и ваши игроки не всегда удачно обрабатывали шайбу. Это техника или психология в первую очередь?

— Думаю, тут все вместе. «Автомобилист» тоже не всегда обрабатывал шайбу, хотя уровень мастерства у игроков вроде бы повыше. Тут еще качество льда очень низкое после середины периода. И так не только здесь. Оно везде сейчас такое, во всех дворцах спорта. Не знаю, с чем это связано.

В начале игры классный лед, а после 12-й минуты становится проблемой, — сказал Десятков.