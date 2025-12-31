Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей — игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье. Это часть нашей профессии»

Ближайшие матчи Фонбет Чемпионата КХЛ пройдут 3 января.
— Как вам идея проводить один из матчей КХЛ в новогоднюю ночь?
— Я ни разу не играл в новогоднюю ночь, не играл в новогодний вечер. Это было бы круто. Хоккей — это игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье и после хоккея провести хороший вечер. Это часть нашей профессии.
Кому-то это может не понравиться, но мы как артисты, выходящие на сцену, должны приносить удовольствие людям. Почему нет? — сказал Ларионов.