Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.20
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей — игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье. Это часть нашей профессии»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поддержал идею проводить матчи перед Новым годом.

Ближайшие матчи Фонбет Чемпионата КХЛ пройдут 3 января.

— Как вам идея проводить один из матчей КХЛ в новогоднюю ночь?

— Я ни разу не играл в новогоднюю ночь, не играл в новогодний вечер. Это было бы круто. Хоккей — это игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье и после хоккея провести хороший вечер. Это часть нашей профессии.

Кому-то это может не понравиться, но мы как артисты, выходящие на сцену, должны приносить удовольствие людям. Почему нет? — сказал Ларионов.