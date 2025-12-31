Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
0
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
5.40
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
5
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
X
21.00
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
2
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.65
П2
21.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида
0
:
Монреаль
0
Все коэффициенты
П1
3.02
X
2.65
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
5
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Барыс
4
П1
X
П2

Ассистент тренера «Шанхая» о 2:3 со СКА: «Не стал бы вешать поражение на вратарей. Мы очень много упустили моментов»

Ассистент тренера «Шанхая» Майк Келли оценил поражение от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Была очень быстрая игра. Начали медленнее, чем хотели. Соперник гораздо больше контролировал шайбу вначале. Третий период, наверное, был нашим лучшим периодом. Но затем не очень грамотно сыграли в зоне защиты, соперник вышел в атаку, и пропустили гол. Тяжелое поражение для нас.

— Согласитесь, что поражение — это фактор вратаря?

— Мы действительно поменяли вратаря, но считаю, что Кареев сыграл здорово, не стал бы вешать это поражение на вратарей. Мы очень много упустили моментов. Поэтому бы не сказал, что проблема во вратаре.

— Чем была обусловлена замена Рыбара на Кареева?

— Лично я не думаю, что были плохие голы, что это была вина вратаря. Тренер вратарей предложил замену, я согласился. Но я точно не могу сказать, что это была проблема вратаря.

— Насколько эта замена поменяла игру?

— Не думаю, что от этого был сильный эффект в моменте. Может быть, после сэйвов Кареева игра изменилась. Для этого и практикуется замена вратарей, — сказал Келли.