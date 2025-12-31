Кросби делит 4-е место в истории НХЛ по числу голов при равном счете (232). Он догнал Селянне, в топ-3 — Овечкин, Бретт Халл и Ягр

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 40 (21+19) очков в 38 играх при полезности «минус 5».
Кросби в 232-й раз за карьеру в лиге забросил шайбу при равном счете и вывел свою команду вперед.
По числу таких голов он делит 4-е место в истории лиги с Теему Селянне. В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 295), Бретт Халл (264) и Яромир Ягр (262).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше