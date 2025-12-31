Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
1
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
27.00
X
8.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Кросби делит 4-е место в истории НХЛ по числу голов при равном счете (232). Он догнал Селянне, в топ-3 — Овечкин, Бретт Халл и Ягр

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:1).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 40 (21+19) очков в 38 играх при полезности «минус 5».

Кросби в 232-й раз за карьеру в лиге забросил шайбу при равном счете и вывел свою команду вперед.

По числу таких голов он делит 4-е место в истории лиги с Теему Селянне. В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 295), Бретт Халл (264) и Яромир Ягр (262).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше