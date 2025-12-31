Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Филадельфия
4
Все коэффициенты
П1
27.00
X
8.00
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим 25 очков. У него 9+16 в 40 играх в сезоне при полезности «+8»

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2 Б).

На счету 18-летнего канадца стало 25 (9+16) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:51.

Шефер занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая форвардам Ивану Демидову («Монреаль», 33 очка в 39 играх) и Беккету Сеннеке («Анахайм», 29 в 39).

Первый номер драфта НХЛ-2025 (18 лет 116 дней) стал самым молодым защитником в истории лиги, достигшим отметки 25 очков.

При этом по числу игр, затраченных на достижение этой отметки, он уступил трем 18-летним защитникам — Филу Хаусли (30 игр), Рэю Бурку (33) и Бобби Орру (38).