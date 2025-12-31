Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) без выбывших из-за травм Мэттьюса, Нюландера, Джошуа и Танева. Уолл сделал шатаут, отразив 33 броска

«Торонто» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, несмотря на потери в составе.

Форвард Вильям Нюландер (41 очко в 33 играх, 14+27) пропустил 2-й матч подряд из-за нераскрытой травмы.

Форвард Остон Мэттьюс (27 очков в 33 играх, 15+12) не сыграл против «Девилс» из-за травмы нижней части тела. Решение о его невыходе на лед было принято перед игрой.

Форвард Дакота Джошуа (10 очков в 36 играх, 6+4) пропустил встречу из-за травмы верхней части тела, а защитник Крис Танев (2 ассиста и «+8» в 11 играх) — из-за травмы нижней части тела.

Первой звездой встречи стал вратарь Джозеф Уолл, отразивший все 33 броска.

Голами отличились форварды Бобби Макмэнн, Николя Руа, Калле Йернкрук и Мэттью Найз. Вызванный из фарм-клуба 23-летний форвард Джейкоб Куиллан провел 3-й матч в сезоне.