Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него — событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»

"Такое событие ушло за рамки всего спорта. Оно стало международным. Про него говорили президенты разных стран. Про него говорили в странах, где не знают, что такое хоккей.
Никто не может конкурировать с Овечкиным за звание хоккеиста года, спортсмена года, а, может, и человека года", — сказал Батрак.
Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025 году: «Овечкин. Одного надо назвать — и все. Остальные даже близко не могут быть».
