Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Филадельфия
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
2
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него — событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года»

Комментатор Артем Батрак поделился мнением о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

"Такое событие ушло за рамки всего спорта. Оно стало международным. Про него говорили президенты разных стран. Про него говорили в странах, где не знают, что такое хоккей.

Никто не может конкурировать с Овечкиным за звание хоккеиста года, спортсмена года, а, может, и человека года", — сказал Батрак.

Мостовой о трех лучших спортсменах России в 2025 году: «Овечкин. Одного надо назвать — и все. Остальные даже близко не могут быть».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше