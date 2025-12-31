Ричмонд
Овечкин прошел новогодний блиц-опрос: «Любимые блюда? Оливье и селедка под шубой. Топ-2 фильма? “Ирония судьбы” и “Москва слезам не верит”. Кому первому позвоню в 12? Супруге»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прошел блиц-опрос на новогоднюю тематику.

Источник: Спортс"

— Любимые новогодние блюда?

— Оливье и селедка под шубой.

— Топ-2 фильма на Новый год?

— «Ирония судьбы» и «Москва слезам не верит».

— Самый запоминающийся подарок из детства на Новый год?

— Я не помню (смеется).

— Любимая новогодняя традиция?

— Собраться со всей семьей за одним столом.

— Кому первому позвоните в новогоднюю ночь?

— Моей супруге. Мы будем в поездке (на матч с «Оттавой» — Спортс«“). Будем отмечать Новый год в другом городе от семьи, но в 12 часов я позвоню супруге, — сказал Овечкин.

Батрак о рекорде Овечкина: «Президенты стран говорили про него — событие ушло за рамки спорта. Никто не может конкурировать с Александром за звание спортсмена и, может, человека года».

