Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение — надо будет 100 лет, чтобы его побить»

— Кого бы вы назвали спортсменом года? Александра Овечкина или кого-то еще?
— Вы уже назвали — это Овечкин, у него мировой рекорд. Такое достижение бывает очень, очень редко. Думаю, надо будет столетие, чтобы его побить.
— Что вы желаете Овечкину на Новый год?
— Желаю здоровья, исполнения желаний. Чтобы он дольше играл и радовал нас своей игрой и своими голами. Чтобы семья и дети радовали, все были здоровы.
— И чтобы вы хотели пожелать нашему хоккею?
— Возвращения на мировой уровень и Олимпийские игры. Хотелось бы пожелать, чтобы у нас больше воспитывалось талантов уровня Овечкина, чтобы молодежь больше занималась хоккеем.
КХЛ желаю, чтобы лига еще развивалась, чтобы было больше конкуренции и зрителей на трибунах, чтобы хоккей радовал болельщиков своими результатами, — сказал Каменский.
