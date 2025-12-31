Ричмонд
Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение — надо будет 100 лет, чтобы его побить»

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о лучшем спортсмене 2025 года в России.

Источник: Спортс"

— Кого бы вы назвали спортсменом года? Александра Овечкина или кого-то еще?

— Вы уже назвали — это Овечкин, у него мировой рекорд. Такое достижение бывает очень, очень редко. Думаю, надо будет столетие, чтобы его побить.

— Что вы желаете Овечкину на Новый год?

— Желаю здоровья, исполнения желаний. Чтобы он дольше играл и радовал нас своей игрой и своими голами. Чтобы семья и дети радовали, все были здоровы.

— И чтобы вы хотели пожелать нашему хоккею?

— Возвращения на мировой уровень и Олимпийские игры. Хотелось бы пожелать, чтобы у нас больше воспитывалось талантов уровня Овечкина, чтобы молодежь больше занималась хоккеем.

КХЛ желаю, чтобы лига еще развивалась, чтобы было больше конкуренции и зрителей на трибунах, чтобы хоккей радовал болельщиков своими результатами, — сказал Каменский.

Пловец Пригода: «Александр Овечкин — это идол. Не понимаю, почему ему еще не поставили памятник».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
