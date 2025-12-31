Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет — мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»

От всего сердца благодарю вас за то, что любите хоккей! Именно ваше внимание, ваши эмоции и ваш интерес делают наш любимый вид спорта общенациональным. Хоккей — это наша жизнь, хоккей — это наша гордость. Искренне поздравляю всю нашу огромную хоккейную семью — тех, кто играет и тренирует, кто приводит детей в ДЮСШ и на матчи профессионалов, кто работает на благо хоккея и кто болеет за сборные команды России. Спасибо вам за то, что мы вместе! Занимайтесь хоккеем, уделяйте время здоровому образу жизни! И пусть в 2026-м хоккей продолжает объединять нас и дарить радость!