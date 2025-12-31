Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
01.01
Детройт
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
01.01
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
01.01
Даллас
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
01.01
Колорадо
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.02
П2
5.63
Хоккей. НХЛ
01.01
Калгари
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
01.01
Эдмонтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Рейнджерс
П1
X
П2

Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»

Депутат Госдумы Амир Хамитов ответил на вопрос о лучшем спортсмене 2025 года.

Источник: Спортс"

"Безусловно, лучшим российским спортсменом 2025 года я считаю Александра Овечкина. Его результаты — это не разовый успех, а многолетняя стабильность на высочайшем уровне мирового спорта.

Овечкин — пример того, как профессионализм, характер и внутренняя дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах мира. Кроме того, он давно стал символом российского спорта, человеком, которого уважают и болельщики, и соперники", — сказал Хамитов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше