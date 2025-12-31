Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»

"Безусловно, лучшим российским спортсменом 2025 года я считаю Александра Овечкина. Его результаты — это не разовый успех, а многолетняя стабильность на высочайшем уровне мирового спорта.
Овечкин — пример того, как профессионализм, характер и внутренняя дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах мира. Кроме того, он давно стал символом российского спорта, человеком, которого уважают и болельщики, и соперники", — сказал Хамитов.
